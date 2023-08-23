«Университет-Югра» и «Купол-Родники» могут пропустить новый сезон Суперлиги
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Баскетбольные клубы «Университет-Югра» и «Купол-Родники» могут не допустить до сезона Суперлиги, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
По информации источника, клубы из Ижевска и Сургута не рассчитались по долгам перед игроками за прошлый сезон. У них есть время закрыть эти задолженности до паспортизации. Если этого сделано не будет, то исполком Российской федерации баскетбола не допустит команды до чемпионата. На решение проблем у команд есть две недели.
«Университет-Югра» занял девятое место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги в прошлом сезоне, «Купол-Родники» финишировал на 12-й строчке. Оба клуба не попали в плей-офф. Напомним, чемпионом минувшего сезона Суперлиги стал «Уралмаш».
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