Саврасенко: «Црвена Звезда» — отличный вариант для Шведа, они играют в Евролиге

Чемпион Европы 2007 года Алексей Саврасенко прокомментировал новость о возможном переходе разыгрывающего Алексея Шведа в сербскую «Црвену Звезду».

«ЦСКА не продлил контракт с Алексеем Шведом, и он ищет себе новый клуб. «Црвена Звезда» — отличный вариант для продолжения карьеры. Они играют в Евролиге. Он будет на виду у других клубов, у скаутов.

Я считаю, это хорошее предложение — играть в такой команде. Советов не хочу давать. Алексей такой игрок, что он не нуждается в них. Он и его агенты примут правильное решение. Им же ещё и из Китая интересуются. Где бы Алексей ни оказался, он ярко себя проявит, и хочу ему пожелать только успехов, хорошего сезона и, главное, без травм», — приводит слова Саврасенко Legalbet.

Ранее Швед пообщался с болельщиками белградского клуба.