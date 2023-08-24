Клэй Томпсон и Пол Джордж поговорили о своих травмах

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон и форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказали о своём отношении к травмам. Оба игрока ранее выбывали на длительные сроки.

«Из-за травм случаются большие перерывы. Мы оба прошли через это. Мне просто повезло, что я всё ещё играю спустя пять лет. Когда я вспоминаю об этом, я не жалуюсь. Я бы прошёл через это снова и снова. Через весь этот путь с травмами и всем остальным. И я до сих пор вместе со своими ребятами, с которыми начинал, со Стефом Карри и Дрэймондом Грином, Андре Игуодалой и Стивом Керром, это нечто особенное», — сказал Томпсон в подкасте Пола Джорджа.

«У меня было шесть операций, но у меня нет ничего, чем бы я мог похвастаться, у тебя есть перстни, которые ты можешь показать», — ответил ему Джордж.

«Ты действительно вдохновил меня… У меня никогда не было такой ​​команды, как у тебя, братан», — добавил Томпсон.