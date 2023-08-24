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Стало известно, когда «Майами» и «Портленд» могут возобновить переговоры по Лилларду

Стало известно, когда «Майами» и «Портленд» могут возобновить переговоры по Лилларду
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Руководство «Майами Хит» может вернуться к «Портленд Трэйл Блэйзерс» с предложением по поводу обмена звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда перед началом тренировочных лагерей клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Об этом сообщает обозреватель Miami Herald Энтони Чанг со ссылкой на источники в лиге.

Напомним, ранее известный журналист Билл Симмонс предложил Дэмьену Лилларду рассмотреть вариант с переходом в «Миннесоту Тимбервулвз». По мнению Симмонса, в теоретической сделке должен принять участие звёздный центровой Карл-Энтони Таунс.

Однако позже стало известно, что «Портленд» не проявляет интереса к Таунсу. Также сообщалось, что «Майами» пытается выменять Дэмьена Лилларда, сохранив при этом атакующего защитника Тайлера Хирроу.

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