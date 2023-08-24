Деньги с предсезонного матча между «Клипперс» и «Ютой» пойдут на благотворительность

Стало известно, что «Лос-Анджелес Клипперс» проведёт свой первый предсезонный матч с «Ютой Джаз». Встреча состоится 8 октября в Гавайском университете в Маноа. Все доходы от игры пойдут в общественный фонд для оказания помощи пострадавшим от пожаров на Гавайях.

Работа в тренировочном лагере стартует для «Клипперс» 3 октября, где в течение недели команда будет располагаться на Гавайях. Фонд второй команды Лос-Анджелеса совместно с управлением туризма окажут помощь в ликвидации последствий лесного пожара и отремонтируют местную школу.

Пожар в городе Лахайна стал одним из самых разрушительных в истории США. Жертвами катаклизма стали 115 человек.

Это уже четвертый раз с 2017 года, когда «Клипперс» отправляются на Гавайи для проведения тренировочного лагеря.