ФИБА опубликовала заявление по поводу сигнализации из-за угрозы атаки КНДР

ФИБА опубликовала заявление по поводу сигнала тревоги, вызванного запуском спутника-шпиона со стороны Северной Кореи.
Сигнализация прозвучала вчера, 23 августа. В это время целых восемь сборных находились недалеко от места событий, готовясь к стартовым матчам на Окинаве.
«В связи с запуском Северной Кореей спутника правительство Японии отправило два сигнала тревоги через систему J-Alert на все сотовые телефоны на Окинаве сегодня рано утром. Первый сигнал был отправлен в 3:54 утра, а второй — в 4:07 утра, сняв тревогу.
Система J-Alert регулярно используется в Японии для предоставления информации о различных событиях, таких как суровая погода и другие угрозы. В случае активации системы J-Alert всем рекомендуется оставаться на месте или уйти в соседнее здание», — говорится в заявлении ФИБА.
- 24 августа 2023
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