Виктор Клавер необычным способом реализовал трёхочковый бросок

Форвард сборной Испании Виктор Клавер совершил необычный бросок на тренировке. Игрок приблизился к трёхочковой линии, пригнулся, после чего бросил из-за спины одной рукой – мяч попал точно в цель.
Виктор Клавер реализовал трёхочковый бросок необычным способом:
Напомним, 25 августа стартует чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Сборная Испании сыграёт в группе G, где её соперниками будут национальные команды Кот-д’Ивуара, Бразилии и Ирана. Матчи пройдут в Джакарте 26, 28 и 30 августа соответственно. Испанцы являются действующим чемпионом мира. В финале они победили сборную Аргентины (95:75).
Ранее о предстоящем участии на чемпионате мира высказался главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло.
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