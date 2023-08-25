Центровой «Црвены Звезды» Радулица попал в ДТП

Центровой «Црвены Звезды» Мирослав Радулица стал участником дорожно-транспортного происшествия в Белграде, когда ехал через перекрёсток на своём мотоцикле «Дукати», сообщает Basket News. В него врезался автомобиль с 55-летним водителем, который проигнорировал знак остановки. После ДТП водитель машины скрылся с места происшествия.

Радулица не получил серьезных травм и сейчас чувствует себя хорошо. У него зафиксировали несколько синяков на теле, но он не стал обращаться за дополнительной медицинской помощью.

Инцидент случился за два дня до начала тренировочного сбора «Црвены Звезды». Сообщается, что клуб работает над расторжением контракта с центровым. В прошлом году Радулица сыграл всего три матча в Евролиге и пять — в Адриатической лиге.