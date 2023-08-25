Ламар Одом высказался по поводу установки «Лейкерс» бронзовой статуи в честь Коби Брайанта

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом отреагировал на новость по поводу установки «Лос-Анджелес Лейкерс» бронзовой статуи в честь легенды клуба Коби Брайанта.
«Мы все знали, что этот день наступит. Это более чем заслужено. Надеюсь, мой сын сможет присутствовать на этом мероприятии. Интересно, какую стрижку в итоге выберут: афро или «цезарь». И рассмотрит ли «Лос-Анджелес Лейкерс» вариант с переименованием своей франшизы в его честь?» — написал Одом в своих социальных сетях.
Брайант всю карьеру выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом НБА. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды стал олимпийским чемпионом в составе сборной США.
Он погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.
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