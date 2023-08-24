«Лейкерс» установят бронзовую статую в честь легенды клуба Коби Брайанта

«Лос-Анджелес Лейкерс» установит бронзовую статую в честь легендарного игрока команды Коби Брайанта снаружи «Крипто.ком Арена». Открытие произойдёт 8 февраля. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.
Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.
Фаны «Лейкерс» избили парня за грубое оскорбление Коби Брайанта:
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