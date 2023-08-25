Журналисты дали прогноз на победителя и лауреатов ЧМ-2023

Перед началом чемпионат мира-2023 ФИБА провела опрос среди журналистов по поводу исхода турнира и определения его самых ярких игроков, сообщает официальный «твиттер» ЧМ-2023.

При ответе на вопрос о том, кто выиграет ЧМ, большинство респондентов ответили, что это будет США (61,5%). Вторым по популярности был вариант Франция (9,9%). Далее расположились Испания (8,7%), Словения (4,3%) и Австралия (3,7%).

В опросе о том, кто выиграет звание самого ценного игрока турнира, больше всего голосов набрал американец Энтони Эдвардс (21,1%). Следующие по популярности варианты: словенец Лука Дончич (13,8%), американец Джейлен Брансон (10,5%), канадец Шей Гилджес-Александер (5,9%), француз Руди Гобер (4,6%).

Также журналисты предположили, кто станет самым результативным игроком чемпионата мира. В их голосовании победил Дончич (52,6%). Следом расположились Эдвардс (7,9%), финн Лаури Маркканен (5,9%), Гилджес-Александер (5,3%) и филиппинец Джордан Кларксон (5,3%).

Наконец, представители медиа проголосовали за то, кто по их мнению, станет лучшим молодым игроком турнира. Победил австралиец Джош Гидди (20%). Следом расположились американец Паоло Банкеро (18,3%), испанец Хуан Нуньес (10,8%), филиппинец Каи Сотто (9,2%) и серб Никола Йович (5,8%).