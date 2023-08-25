12 баскетболистов включены в Зал славы ФИБА 2023 года в Маниле

В Маниле (Филиппины) состоялось включение в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА) 2023 года.

В состав группы вошли легендарные игроки Яо Мин, Пенни Тейлор, Юко Ога, Катрина Макклейн, Амайя Вальдеморо, Вламир Маркес, Анджело Монтейру дос Сантос Викториано, Сони Хендраван. Карлос Лойзага и Зураб Саканделидзе были введены в Зал славы посмертно. ФИБА также включила в список тренеров Валери Гарнье и Алессандро Гамба.

Напомним, также 13 августа в Зал славы НБА вошли знаменитые баскетболисты Дирк Новицки, Пау Газоль, Тони Паркер, Дуэйн Уэйд. Также получили признание тренер Грег Попович, легенда WNBA Бекки Хэммон, Джин Бесс, Гэри Блэр, Дэвид Хиксон, Джин Киди, Джим Вальвано и женская олимпийская сборная США в 1976 году.