Немецкий баскетболист заявил, что проспал ракетную тревогу в Японии
Поделиться
Игрок сборной Германии Мориц Вагнер высказался о сигнале тревоги, который прозвучал из-за запуска ракеты со стороны Северной Кореи. Сигнализация прозвучала 23 августа в Японии, где базируется немецкая команда. В это время целых восемь сборных находились недалеко от места событий, готовясь к стартовым матчам чемпионата мира на Окинаве.
«В течение многих лет у меня была привычка ночью переключать телефон в режиме полёта. Но, конечно, было странно прочесть утром такое сообщение. Но, пока никто вокруг меня не нервничает, я тоже буду сохранять спокойствие», — приводит слова Вагнера Sport1.de.
Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться с 25 августа по 10 сентября.
В США — не самые богатые:
Комментарии
- 25 августа 2023
-
11:12
-
10:31
-
10:15
-
09:36
-
08:12
-
08:11
-
08:00
-
07:22
-
07:14
-
06:59
-
06:53
-
06:33
-
06:24
-
05:12
-
04:51
-
04:19
-
04:03
-
03:38
-
03:31
-
03:23
-
03:17
-
02:14
-
01:55
-
00:34
- 24 августа 2023
-
23:16
-
22:24
-
22:04
-
21:23
-
20:33
-
19:49
-
18:47
-
17:58
-
17:36
-
17:23
-
16:32
Партнерский контент