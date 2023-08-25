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Немецкий баскетболист заявил, что проспал ракетную тревогу в Японии

Немецкий баскетболист заявил, что проспал ракетную тревогу в Японии
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Игрок сборной Германии Мориц Вагнер высказался о сигнале тревоги, который прозвучал из-за запуска ракеты со стороны Северной Кореи. Сигнализация прозвучала 23 августа в Японии, где базируется немецкая команда. В это время целых восемь сборных находились недалеко от места событий, готовясь к стартовым матчам чемпионата мира на Окинаве.

«В течение многих лет у меня была привычка ночью переключать телефон в режиме полёта. Но, конечно, было странно прочесть утром такое сообщение. Но, пока никто вокруг меня не нервничает, я тоже буду сохранять спокойствие», — приводит слова Вагнера Sport1.de.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться с 25 августа по 10 сентября.

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