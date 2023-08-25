Никола Йокич, не поехавший на чемпионат мира, развлекается на вечеринке в Сербии
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Звёздный центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич, пропускающий чемпионат мира — 2023 по причине усталости после длительного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, отлично проводит время у себя на родине в городе Сомбор.
В Сети появилось видео, на котором Йокич развлекается на концерте популярной в Сербии певицы.
Напомним, Никола Йокич был признан MVP финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2023 года. «Денвер Наггетс» завоевал свой первый титул в истории, обыграв в финале «Майами Хит».
Чемпионат мира по баскетболу проходит в Японии, Индонезии и на Филиппинах и завершится 10 сентября.
Сербия проведёт матчи группового этапа на Филиппинах. Её соперниками станут Китай, Южный Судан и Пуэрто-Рико.
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