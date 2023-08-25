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Франц Вагнер получил травму в матче с Японией и рискует не сыграть с Австралией

Франц Вагнер получил травму в матче с Японией и рискует не сыграть с Австралией
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Лёгкий форвард сборной Германии Франц Вагнер получил травму лодыжки во время матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2023, в котором немецкая команда переиграла Японию со счётом 81:63.

В заключительной четверти встречи после незначительного столкновения с соперником в воздухе 21-летний Вагнер неудачно приземлился на левую ногу и подвернул лодыжку. Игрок сразу же схватился за ногу и покинул площадку. До травмы Вагнер успел принести своей команде 10 очков, шесть подборов и пять результативных передач.

«Это похоже на небольшое растяжение лодыжки. Мы узнаем больше после того, как получим результаты МРТ», — сказал главный тренер сборной Германии Гордон Херберт на послематчевой пресс-конференции.

В воскресенье, 27 августа, сборная Германии сыграет с Австралией. В этом матче с большой долей вероятности будет решаться судьба первого места в группе. Кстати, в этот день Францу Вагнеру исполнится 22 года.

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