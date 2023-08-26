Гилджес-Александер повторил достижение Яо Мина и Богдана Богдановича на чемпионатах мира

Разыгрывающий сборной Канады Шей Гилджес-Александер внёс значительный вклад в победу своей команды над сборной Франции (95:65) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2023. На счету звёздного разыгрывающего 27 очков, 13 подборов и шесть передач. Шей стал всего лишь третьим игроком, который набрал в матче мирового первенства не менее 25 очков, 10 подборов и пяти передач с 1992 года, когда игроков Национальной баскетбольной ассоциации допустили до соревнований, сообщает Hoopshype.
По информации источника, ранее подобное достижение покорялось только китайскому центровому Яо Мину в 2002 году и защитнику сборной Сербии Богдану Богдановичу в 2019 году.
Чемпионат мира проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин. Соревнования завершатся 10 сентября.
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