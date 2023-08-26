Генменеджер «Фенербахче» раскрыл планы турецкого клуба на Неманью Бьелицу и Ника Калатеса
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Генеральный менеджер турецкого баскетбольного клуба «Фенербахче» Дерья Яннир высказался о ситуации вокруг тяжёлого форварда Неманьи Бьелицы и разыгрывающего Ника Калатеса.
«Мы сообщили Неманье Бьелице и Нику Калатесу, а также их представителям, что не рассматриваем их в наших планах на этот год», — приводит слова Яннира официальный сайт клуба.
Отмечается, что баскетболисты имеют действующие соглашения с командой на предстоящий сезон. 35-летний Бьелица в прошлом сезоне принял участие всего в семи матчах в рамках Евролиги из-за травмы икроножной мышцы.
Тем временем 34-летний Калатес закончил сезон, набирая в среднем 8,2 очка и 5,1 передачи в течение 39 встреч.
Дерья Яннир занимает должность генерального менеджера клуба с июля 2022 года.
«Фенербахче» — в Суперкубке ЕЛ ВТБ:
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