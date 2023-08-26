Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Генменеджер «Фенербахче» раскрыл планы турецкого клуба на Неманью Бьелицу и Ника Калатеса

Генменеджер «Фенербахче» раскрыл планы турецкого клуба на Неманью Бьелицу и Ника Калатеса
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер турецкого баскетбольного клуба «Фенербахче» Дерья Яннир высказался о ситуации вокруг тяжёлого форварда Неманьи Бьелицы и разыгрывающего Ника Калатеса.

«Мы сообщили Неманье Бьелице и Нику Калатесу, а также их представителям, что не рассматриваем их в наших планах на этот год», — приводит слова Яннира официальный сайт клуба.

Отмечается, что баскетболисты имеют действующие соглашения с командой на предстоящий сезон. 35-летний Бьелица в прошлом сезоне принял участие всего в семи матчах в рамках Евролиги из-за травмы икроножной мышцы.

Тем временем 34-летний Калатес закончил сезон, набирая в среднем 8,2 очка и 5,1 передачи в течение 39 встреч.

Дерья Яннир занимает должность генерального менеджера клуба с июля 2022 года.

«Фенербахче» — в Суперкубке ЕЛ ВТБ:
Эксклюзив
Глава Единой лиги ВТБ высказался о приглашении «Фенербахче» и «Бешикташа» на Суперкубок
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android