Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэнни Эйндж раскрыл подробности возможного обмена Пола Пирса из «Бостона» в 2007 году

Дэнни Эйндж раскрыл подробности возможного обмена Пола Пирса из «Бостона» в 2007 году
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный менеджер «Бостон Селтикс», ныне президент «Юты Джаз» Дэнни Эйндж рассказал, что в 2007 году, будучи генменеджером «Бостона», был готов обменять звёздного лёгкого форварда Пола Пирса.

«Я чувствовал, что я в долгу перед Полом Пирсом, потому что Пол был командным парнем. Он был для нас по-настоящему хорошим солдатом, но он пропустил вторую половину 2007 года из-за травмы.

Мы говорили ему так: «Если у нас не получится создать чемпионский коллектив, то я постараюсь перевести тебя в команду, у которой есть шанс на победу». Вот такая договорённость у нас была. Я даже не предполагал, что Кевин Гарнетт станет доступен», — сказал Эйндж в подкасте Knuckleheads.

Тем не менее в конце июля 2007 года «Селтикс» смогли заполучить тяжёлого форварда Кевина Гарнетта из «Миннесоты», а месяцем ранее «кельты» выменяли атакующего защитника Рэя Аллена у «Сиэтл Суперсоникс».

История Эйнджа про Батлера:
Бывший генменеджер «Бостона»: одна из моих лучших сделок — отказ от подписания Батлера
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android