Дэнни Эйндж раскрыл подробности возможного обмена Пола Пирса из «Бостона» в 2007 году

Бывший генеральный менеджер «Бостон Селтикс», ныне президент «Юты Джаз» Дэнни Эйндж рассказал, что в 2007 году, будучи генменеджером «Бостона», был готов обменять звёздного лёгкого форварда Пола Пирса.
«Я чувствовал, что я в долгу перед Полом Пирсом, потому что Пол был командным парнем. Он был для нас по-настоящему хорошим солдатом, но он пропустил вторую половину 2007 года из-за травмы.
Мы говорили ему так: «Если у нас не получится создать чемпионский коллектив, то я постараюсь перевести тебя в команду, у которой есть шанс на победу». Вот такая договорённость у нас была. Я даже не предполагал, что Кевин Гарнетт станет доступен», — сказал Эйндж в подкасте Knuckleheads.
Тем не менее в конце июля 2007 года «Селтикс» смогли заполучить тяжёлого форварда Кевина Гарнетта из «Миннесоты», а месяцем ранее «кельты» выменяли атакующего защитника Рэя Аллена у «Сиэтл Суперсоникс».
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