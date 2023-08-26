Бланка Сесилия Бёрнс стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата мира

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Американка мексиканского происхождения Бланка Сесилия Бёрнс накануне стала первой женщиной, которая работала на матче мужского чемпионата мира в качестве судьи, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Историческое событие произошло в матче сборных Австралии и Финляндии. Напомним, встреча закончилась убедительной победой австралийской национальной команды со счётом 98:72.

Бёрнс имеет в активе судейство матчей Национальной баскетбольной ассоциации, а также известна по работе на играх Летней лиги.

Напомним, чемпионат мира по баскетболу будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.