Дэнни Грин: я бы продал перстень, выигранный с «Лейкерс», дороже всего

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дэнни Грин ответил на вопрос, какой из трёх чемпионских перстней значит для него больше всего. Грин трижды выигрывал чемпионат НБА: в составе «Сан-Антонио Спёрс» (2014), а также вместе с «Торонто Рэпторс» (2019) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020).

«Возможно, я смогу получить за перстень, выигранный с «Лос-Анджелес Лейкерс», больше всего денег. Это был год пузыря из-за пандемии. Это был год, когда ушёл Коби. И вы знаете, что у «Лейкерс» самая большая база фанатов по всей стране.

Очевидно, что канадцы — особенные люди. Они относились ко мне невероятно. Так что я бы выбирал между этими двумя. Но я, вероятно, оставлю себе тот, что выиграл с «Торонто», и продам тот, что выиграл в Лос-Анджелесе. Потому что больше всего я получу за историю «Лейкерс». Я также думаю, что в «Рэпторс» я чувствовал себя отлично, я бы не сказал, что там мне нравилось больше всего, но я думаю, что это было близкое к подобному чувство, я бы сказал, что тот перстень, пожалуй, чуть более значимый, типа того», — приводит слова Грина Clutch Points.