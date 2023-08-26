Новичок «Локо» Морган: такого комплекса я не видел в Европе, похожее есть только в НБА

Центровой «Локомотива-Кубань» Джордан Морган рассказал о подготовке к началу нового сезона.
«Как оцениваю тренировочные условия в «Локомотиве»? Такого комплекса я не видел нигде в Европе. Похожее по уровню есть только в НБА и у лучших студенческих команд NCAA.
Первые тренировки с командой? У меня точно не будет серьёзных нагрузок. Дорога была долгая, устал прилично. Просто подвигаюсь, разомнусь, начну вводить свой организм в необходимый тренировочный и игровой ритм. Нужно, чтобы я был, как говорится, на одном физическом уровне с ребятами. Это важно для того, чтобы сохранить здоровье и кондиции на протяжении всего сезона. Свой лучший баскетбол мы должны демонстрировать не в сентябре, а в марте, апреле и мае, когда идёт плей-офф и наступает время самых ответственных матчей. Такая подготовка строится постепенно. Сейчас закладывается фундамент для того, чтобы мы были готовы к долгому и очень важному сезону.
Главный тренер Александр Секулич пригласил меня в команду, чтобы я делал то, что умею. Он знает мои сильные стороны. У нас было достаточно времени, чтобы раскрыть всё это в работе со сборной в летний период, в период окон сборных в течение года. От меня точно ждут хорошей защиты и игры на подборе, агрессивных действий в нападении. Единая лига ВТБ – сильный чемпионат, один из сильнейших в мире. Очень многое будет зависеть от того, как мы сыграемся с ребятами, сможем ли раскрыть свои лучшие качества», — приводит слова Моргана сайт краснодарского клуба.
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