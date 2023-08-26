Диллон Брукс признался, что считает себя одним из самых элитных защитников в НБА

Баскетболист «Хьюстон Рокетс» канадец Диллон Брукс поделился мнением об уровне своей игры и признался, что считает себя одним из лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я определённо улучшил свои навыки оборонительной игры. Чувствую, что по большому счёту это причина, по которой мне платят, потому что я один из самых элитных защитников в НБА и я непреклонен, когда стоит вопрос об этом», — сказал Брукс в интервью Sportsnet.

27-летний канадец перешёл в «Хьюстон» перед сезоном-2023/2024. Предыдущие шесть лет Брукс провёл в составе «Мемфис Гриззлиз», с которыми трижды выходил в плей-офф. Лучшим достижением Брукса является полуфинал Западной конференции в плей-офф НБА в 2022 году.