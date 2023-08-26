Лука Дончич отдал пас вслепую в матче с Венесуэлой на ЧМ

Примечательный эпизод произошёл в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу между командами Словении и Венесуэлы, который состоялся сегодня, 26 августа.

Лидер словенцев и звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, ставший самым результативным игроком встречи, в одной из своих атак отдал пас за спину своему партнёру, не посмотрев на него, что вызвало овации зрителей, присутствовавших на трибунах.

Видео доступно на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права принадлежат FIBA.

Напомним, Словения победила со счётом 100:85. Следующий матч команда проведёт с Грузией, встреча состоится в понедельник, 28 августа, начало – в 14:30 по московскому времени.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.