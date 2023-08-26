Лидер сборной Бразилии, завершивший матч на носилках, снялся с ЧМ-2023

Разыгрывающий и лидер сборной Бразилии Рауль Нето, получивший травму в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2023 с командой Ирана (100:59), снялся с соревнований. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Баскетболист получил разрыв наколенного сухожилия и не сможет продолжить выступление.

Напомним, в начале третьей четверти матча с Ираном бразилец столкнулся с соперником, после чего упал и закричал от боли, держась за правое колено. Игрок не смог самостоятельно подняться и покинул пределы площадки на носилках.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.