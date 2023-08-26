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Богдан Богданович назвал цель сборной Сербии на чемпионате мира

Богдан Богданович назвал цель сборной Сербии на чемпионате мира
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Защитник сборной Сербии по баскетболу Богдан Богданович высказался о целях на стартовавший мужской чемпионат мира. Напомним, в дебютном матче мирового первенства сборная Сербии разгромила команду Китая (105:63).

«Мы ожидаем, что следующие две игры будут намного сложнее первого матча с Китаем. Команды опытные, много хороших игроков. Мы знаем, что это первый чемпионат мира для Южного Судана, но они приехали с игроками, которые действительно умеют играть. Пуэрто-Рико всегда сложно побеждать.

Какова наша цель на чемпионат мира? Квалифицироваться на Олимпийские игры и выиграть медаль», — сказал Богданович в интервью Eurohoops TV.

Следующий матч команда Сербии проведёт в понедельник, 28 августа, и встретится с Пуэрто-Рико, начало – в 15:00 мск.

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