Богдан Богданович назвал цель сборной Сербии на чемпионате мира
Поделиться
Защитник сборной Сербии по баскетболу Богдан Богданович высказался о целях на стартовавший мужской чемпионат мира. Напомним, в дебютном матче мирового первенства сборная Сербии разгромила команду Китая (105:63).
«Мы ожидаем, что следующие две игры будут намного сложнее первого матча с Китаем. Команды опытные, много хороших игроков. Мы знаем, что это первый чемпионат мира для Южного Судана, но они приехали с игроками, которые действительно умеют играть. Пуэрто-Рико всегда сложно побеждать.
Какова наша цель на чемпионат мира? Квалифицироваться на Олимпийские игры и выиграть медаль», — сказал Богданович в интервью Eurohoops TV.
Следующий матч команда Сербии проведёт в понедельник, 28 августа, и встретится с Пуэрто-Рико, начало – в 15:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2023
-
18:31
-
18:28
-
18:15
-
17:58
-
17:52
-
17:36
-
17:21
-
17:00
-
16:50
-
16:41
-
16:33
-
16:16
-
15:41
-
15:14
-
15:07
-
13:54
-
13:25
-
12:26
-
11:51
-
11:33
-
10:51
-
09:24
-
08:31
-
08:28
-
08:15
-
08:00
-
07:48
-
07:24
-
06:25
-
05:46
-
04:58
-
03:52
-
02:41
-
02:31
-
01:07
Партнерский контент