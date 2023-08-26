Пи Джей Вашингтон получит трёхлетний контракт на $ 48 млн в «Шарлотт Хорнетс»

25-летний форвард Пи Джей Вашингтон продолжит выступления в составе «Шарлотт Хорнетс», за который он выступает с 2017 года.

Согласно источникам ESPN, агенту Life Sports Management Кевину Брэдберри и Полу Вашингтону-старшему из Washington Sports, Пи Джей, этим летом ставший последним неподписанным ограниченно свободным агентом в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), подпишет трёхлетнее соглашение с «Шарлотт» на стоимость $ 48 млн.

Пи Джей Вашингтон дважды выходил с «Шарлотт» в плей-ин НБА. Регулярный сезон-2022/2023 стал индивидуально лучшим для Вашингтона: в 73 играх сезона он в среднем набирал 15,7 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 2,4 ассиста за игру, проводя на паркете по 32,6 минуты.