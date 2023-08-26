Пи Джей Вашингтон получит трёхлетний контракт на $ 48 млн в «Шарлотт Хорнетс»
Поделиться
25-летний форвард Пи Джей Вашингтон продолжит выступления в составе «Шарлотт Хорнетс», за который он выступает с 2017 года.
Согласно источникам ESPN, агенту Life Sports Management Кевину Брэдберри и Полу Вашингтону-старшему из Washington Sports, Пи Джей, этим летом ставший последним неподписанным ограниченно свободным агентом в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), подпишет трёхлетнее соглашение с «Шарлотт» на стоимость $ 48 млн.
Пи Джей Вашингтон дважды выходил с «Шарлотт» в плей-ин НБА. Регулярный сезон-2022/2023 стал индивидуально лучшим для Вашингтона: в 73 играх сезона он в среднем набирал 15,7 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 2,4 ассиста за игру, проводя на паркете по 32,6 минуты.
Комментарии
- 26 августа 2023
-
21:00
-
20:36
-
19:55
-
19:22
-
18:31
-
18:28
-
18:15
-
17:58
-
17:52
-
17:36
-
17:21
-
17:00
-
16:50
-
16:41
-
16:33
-
16:16
-
15:41
-
15:14
-
15:07
-
13:54
-
13:25
-
12:26
-
11:51
-
11:33
-
10:51
-
09:24
-
08:31
-
08:28
-
08:15
-
08:00
-
07:48
-
07:24
-
06:25
-
05:46
-
04:58
Партнерский контент