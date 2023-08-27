Лука Дончич рассказал, чему его научил первый матч на чемпионате мира

Звёздный словенский игрок «Даллас Маверикс», капитан своей национальной команды на чемпионате мира по баскетболу, Лука Дончич рассказал о статусе капитана в сборной и оценил победную для Словении игру со сборной Венесуэлы в рамках первого тура чемпионата мира.
«В роли капитана на мне лежит ещё большая ответственность: ребята должны иметь связь со мной. Единственное, что нам необходимо улучшить, — это сохраять спокойствие, особенно мне, потому что я знаю, что ребята последуют за мной. Венесуэла действительно блистала в первой четверти. У них было несколько бросков из открытых позиций, но мы боролись до конца. Венесуэла, конечно, неплохая команда, и для нас это важная победа», — приводит слова Дончича с пресс-конференции Basket News.
Напомним, Словения победила со счётом 100:85. Следующий матч команда проведёт с Грузией, встреча состоится в понедельник, 28 августа, начало – в 14:30 по московскому времени.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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