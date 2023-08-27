Стало известно, кто помог душ Сантушу перейти в «Црвену Звезду»

Бразильский разыгрывающий Ягу Душ Сантуш рассказал о том, как оказался в сербской «Црвене Звезде».

«Первым к кому я обратился, когда думал о предложении о переходе, это был Факундо Кампаццо. Я беру с него пример. Он мне очень нравится. Я знаю его лично, и мне нравится его стиль игры. Он отличный друг. Мы поговорили о команде.

Я знаю о соперничестве с «Партизаном» и ожидаю отличных игр. Я не знаю, как именно будут проходить эти матчи, но скоро я это узнаю», — приводит слова Сантуша Basket News.

На данный момент Ягу защищает честь национальной команды Бразилии на чемпионате мира 2023 года, проходящего в Восточной Азии. Вчера, 26 августа, душ Сантуш помог бразильцам разгромить представителей Ирана со счётом 100:59.