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Франц Вагнер не сможет принять участие в игре с Австралией из-за травмы

Франц Вагнер не сможет принять участие в игре с Австралией из-за травмы
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Лёгкий форвард сборной Германии и «Орландо Мэджик» Франц Вагнер, получивший травму в матче чемпионата мира против Японии, пропустит игру против сборной Австралии. Травма Вагнера произошла за пять минут до конца игры первого тура, когда Германия лидировала со счётом 75:53. После незначительного столкновения в воздухе с японским игроком, Вагнер неудачно приземлился на левую лодышку.

Несмотря на то, что по словам врача национальной сборной Германии Оливера Путца, Вагнеру удалось избежать серьёзной травмы, игрок не сможет принять участие в матче против Австралии, сообщает Ольгун Улук из ESPN.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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