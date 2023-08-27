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Сборная Германии со Шрёдером вырвала победу у Австралии на групповом этапе ЧМ

Сборная Германии со Шрёдером вырвала победу у Австралии на групповом этапе ЧМ
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Сборная Германии одолела команду Австралии в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2023 по баскетболу. Напряжённая встреча завершилась со счётом 85:82 (24:25, 25:19, 13:22, 23:16).

Два стартовых тайма прошли в равной борьбе, однако в третьей четверти немцы потеряли концентрацию и провалились (13:22), что и сделало концовку матча столь напряжённой. Исход встречи при счёте 82:82 решил трёхочковый бросок от Германии.

Самым результативным игроком победителей стал разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер, на его счету 30 очков и восемь передач. Он провёл на площадке более 35 минут.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023 (м) . Группа E. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 11:30 МСК
Австралия
Окончен
82 : 85
Германия
Австралия: Миллз - 21, Гидди - 12, Кукс - 9, Экзам - 9, Рит - 8, Грин - 6, Инглс - 5, Кэй - 5, Тибулл - 2, Дэниэлс, Гоулдинг, Уайт
Германия: Шрёдер - 26, Ло - 18, Бонга - 9, Тайс - 9, Фойгтман - 7, Вагнер - 4, Гиффей - 2, Тиман - 2, Обст - 2, Вагнер, Холлац, Кремер
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