Сборная Германии со Шрёдером вырвала победу у Австралии на групповом этапе ЧМ

Сборная Германии одолела команду Австралии в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2023 по баскетболу. Напряжённая встреча завершилась со счётом 85:82 (24:25, 25:19, 13:22, 23:16).
Два стартовых тайма прошли в равной борьбе, однако в третьей четверти немцы потеряли концентрацию и провалились (13:22), что и сделало концовку матча столь напряжённой. Исход встречи при счёте 82:82 решил трёхочковый бросок от Германии.
Самым результативным игроком победителей стал разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер, на его счету 30 очков и восемь передач. Он провёл на площадке более 35 минут.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 27 августа 2023
-
14:29
-
14:12
-
13:31
-
13:06
-
11:50
-
10:51
-
10:24
-
09:54
-
09:45
-
09:32
-
08:15
-
08:00
-
07:17
-
06:17
-
05:56
-
05:41
-
04:40
-
03:36
-
02:23
-
01:05
-
00:11
- 26 августа 2023
-
23:08
-
21:58
-
21:00
-
20:36
-
19:55
-
19:22
-
18:31
-
18:28
-
18:15
-
17:58
-
17:52
-
17:36
-
17:21
-
17:00