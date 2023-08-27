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Деннис Шрёдер на ЧМ-2023 повторил достижение Дирка Новицки

Деннис Шрёдер на ЧМ-2023 повторил достижение Дирка Новицки
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Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер повторил достижение чемпиона НБА 2011 года, легендарного соотечественника Дирка Новицки, касающееся матчей за национальную команду.

Это произошло в игре Германии с Австралией на групповом этапе чемпионата мира – 2023. Шрёдер продемонстрировал в данном матче впечатляющую статистику: набрал 30 очков, отдал восемь передач и сделал четыре перехвата.

Таким образом, Шрёдер стал лишь вторым немецким баскетболистом, которому удалось набрать 30+ очков в матче чемпионата мира.

Отметим, что ранее появилась информация, что 29-летний Шрёдер, выступавший в минувшем сезоне в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», может перейти в «Торонто Рэпторс». Контракт якобы будет рассчитан на два года, игрок заработает $ 26 млн.

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