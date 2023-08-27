Стив Керр — о сборной Греции: они очень сильны физически, и их хорошо тренируют

Главный тренер сборной США по баскетболу Стив Керр поделился ожиданиями от предстоящего матча подопечных с командой Греции в рамках группового этапа чемпионата мира – 2023.

Отметим, что в середине августа американские баскетболисты уже встречались с греками в товарищеском матче и одержали победу со счётом 108:86.

«Мы ожидаем, что Греция будет лучше, чем неделю назад. Знаю, что у них была травма. После первой четверти они стали играть намного лучше, думаю, что они выйдут с большей уверенностью, чем в прошлый раз. Мы должны быть готовы к этому. Во второй половине они доставили нам некоторые проблемы, сделали пару хороших рывков. Они очень сильны физически, и их хорошо тренируют, так что мы готовы к тяжёлой борьбе», — приводит слова Керра Eurohoops.