Богданович считает, что матчи ЧМ более физически затратные, чем в НБА
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Защитник сборной Сербии по баскетболу и команды НБА «Атланта Хоукс» Богдан Богданович высказался о разнице между НБА и соревнованиями, проводимыми Международной федерацией баскетбола (ФИБА).
Отметим, что Богданович выступает за основную сборную Сербии с 2013 года, а в 2017 году был задрафтован в НБА.
«И то, и другое тяжело. Конечно, в играх под эгидой ФИБА требуется большая физическая нагрузка», — приводит слова Богдановича Sportskeeda.
На чемпионате мира – 2023 сборная Сербии попала в группу B, где также представлены сборные Пуэрто-Рико, Южного Судана и Китая. На старте соревнований сербы со счётом 105:63 разгромили баскетболистов из Китая. Богданович набрал в данном матче 14 очков, совершил четыре подбора и отдал три передачи.
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