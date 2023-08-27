Николя Батюм: стыдно носить форму сборной Франции, боюсь возвращаться домой

Один из лидеров сборной Франции Николя Батюм дал комментарий по поводу досрочного вылета команды с чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Напомним, после двух матчей группового этапа французы потеряли даже математические шансы на выход в плей-офф.

«Мы приехали сюда с большими ожиданиями и подвели многих — в первую очередь самих себя. Лично я должен был быть одним из тех, кто проявляет лидерские качества и показывает своим ребятам, как это делать. Я этого не сделал, и это моя вина. Мы должны будем верну