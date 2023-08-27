Николя Батюм: стыдно носить форму сборной Франции, боюсь возвращаться домой

Один из лидеров сборной Франции Николя Батюм дал комментарий по поводу вылета команды с чемпионата мира по баскетболу — 2023.

Напомним, после двух матчей группового этапа французы потеряли математические шансы на выход в плей-офф.

«Мы приехали сюда с большими ожиданиями и подвели многих, в первую очередь, самих себя. Лично я должен был быть одним из тех, кто проявляет лидерские качества и показывает своим ребятам, как это делать. Я этого не сделал, и это моя вина. Мы должны вернуться как настоящая команда.

У меня были тяжелые поражения, но гораздо дальше в турнирной сетке. Когда ты проигрываешь в четвертьфинале или полуфинале, можно сказать, что ты боролся. Мы же не прошли первый раунд.

Теперь я боюсь ехать домой. Впервые мне стыдно носить эту майку, потому что многие люди верят в нас. Нам нужна настоящая самоотдача от всех. Наша реакция покажет, почему мы являемся великой командой», — приводит слова Батюма Basket News.