Николя Батюм: стыдно носить форму сборной Франции, боюсь возвращаться домой

Один из лидеров сборной Франции Николя Батюм дал комментарий по поводу вылета команды с чемпионата мира по баскетболу — 2023.
Напомним, после двух матчей группового этапа французы потеряли математические шансы на выход в плей-офф.
«Мы приехали сюда с большими ожиданиями и подвели многих, в первую очередь, самих себя. Лично я должен был быть одним из тех, кто проявляет лидерские качества и показывает своим ребятам, как это делать. Я этого не сделал, и это моя вина. Мы должны вернуться как настоящая команда.
У меня были тяжелые поражения, но гораздо дальше в турнирной сетке. Когда ты проигрываешь в четвертьфинале или полуфинале, можно сказать, что ты боролся. Мы же не прошли первый раунд.
Теперь я боюсь ехать домой. Впервые мне стыдно носить эту майку, потому что многие люди верят в нас. Нам нужна настоящая самоотдача от всех. Наша реакция покажет, почему мы являемся великой командой», — приводит слова Батюма Basket News.
- 27 августа 2023
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