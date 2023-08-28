Гилберт Аренас: когда Мэджик пришёл в «Лейкерс», они сразу же стали чемпионами НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался о звёздном разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри и члене Зала славы баскетбола Мэджике Джонсоне.

«Когда Мэджик Джонсон пришёл в свою команду после драфта, его команда сразу же оказалась в финале и стала чемпионом. Как бы там было всё подготовлено для этого. Он унаследовал величие сразу.

Мэджику не пришлось идти в команду, которая только-только начинала развиваться. Ему не пришлось строить команду, как это приходилось Стефену Карру», — заявил Аренас во время своего подкаста.

Стефен Карри — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 и 2021 годах.

Мэджик Джонсон является пятикратным чемпионом НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) и трёхкратным обладателем награды MVP (1987, 1989, 1990). Джонсон 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд.