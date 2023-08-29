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«Он тот самый парень». Чемпион НБА сделал выбор между Эдвардсом и Гилджес-Александером

«Он тот самый парень». Чемпион НБА сделал выбор между Эдвардсом и Гилджес-Александером
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай ответил на вопрос по поводу того, вокруг кого он начал бы строить команду, если бы представилась такая возможность — вокруг Энтони Эдвардса или Шея Гилджес-Александера.

«Когд бы выбрал? Энтони Эдвардса во всех десяти случаях из десяти. Конечно, мне нравится Шей, но всё-таки Эдвардс — именно тот самый парень», — написал Фрай в своих социальных сетях.

Напомним, в минувшем сезоне НБА защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи.

Тем временем разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер отыграл 68 встреч, набирая в среднем 31,4 очка, 5,5 передачи и 4,8 подбора при реализации бросков с игры 51%, трёхочковых — 34,5%.

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