Таннасис Адетокунбо высказался о своей роли в сборной Греции в отсутствие Янниса

Игрок сборной Греции Таннасис Адетокунбо дал комментарий по поводу своей роли в команде в отсутствие его брата Янниса Адетокунбо.
«Ситуация сейчас совершенно иная, чем когда-либо, когда мне приходилось играть за сборную. Но я доверяю тренеру и тому плану, который он подготовил для меня вместе со своими помощниками. Я делаю всё, что от меня требуется», — приводит слова Адетокунбо Basket News.
В первом матче чемпионата мира по баскетболу — 2023 национальная команда Греции оказалась сильнее сборной Иордании — 92:71. Во втором матче мирового первенства подопечным Димитриса Итудиса предстоит встретиться с главным фаворитом всего турнира — сборной США.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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