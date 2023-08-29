Редик в шутку обвинил Джефферсона в том, что тот создал династию «Голден Стэйт»

Экс-игрок НБА, эксперт Джей Джей Редик в беседе с чемпионом НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне аналитиком ESPN Ричардом Джефферсоном предположил, что обмен Джефферсона в 2013 году сыграл ключевую роль в образовании династии «Голден Стэйт Уорриорз».

«Ты когда-нибудь задумывался над тем фактом, что именно ты несёшь прямую ответственность за династию «Уорриорз»? Если бы не тот твой обмен в «Юту Джаз» в 2013 году, «воины» не смогли бы расчистить платёжную ведомость.

Андре Игуодала, скорее всего, ушёл бы в «Сакраменто Кингз», и «Уорриорз» потенциально не могли бы стать той командой, которую мы наблюдаем последние восемь лет», — сказал Редик во время своего подкаста.

В июле 2013 года Ричард Джефферсон, будучи игроком «Голден Стэйт», оказался в «Юте Джаз» в результате трёхстороннего обмена. В рамках этой сделки лёгкий форвард Андре Игуодала пополнил калифорнийский клуб, выступая ранее за «Денвер Наггетс».