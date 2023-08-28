Дайрис Бертанс выбыл до конца чемпионата мира
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Защитник сборной Латвии Дайрис Бертанс выбыл до конца текущего чемпионата мира по баскетболу из-за травмы, сообщила Федерация баскетбола Латвии на своей странице в «Твиттере».
Как сообщается, игрок получил разрыв левого подколенного сухожилия в победном матче с Францией и пропустит оставшуюся часть чемпионата мира. Его восстановление займёт примерно пять недель.
Напомним, сборная Латвии обыграла команду Франции (88:86) в матче 2-го тура группового этапа и обеспечила себе выход в следующий раунд. До травмы Дайрис Бертанс успел набрать восемь очков. Франция после этого поражения лишилась шансов на выход из группы.
В заключительном туре группового этапа Латвия разыграет первое место в квартете в матче с Канадой.
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