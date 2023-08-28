Генменеджер сборной Франции высказался об Эмбииде после неудачного выступления на ЧМ

Генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао после провала команды на чемпионате мира — 2023 ответил на вопрос о звёздном центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде, имеющем, помимо американского и камерунского, ещё и французский паспорт.
«Эмбиид? Я не думаю, что это единственный ответ на проблемы нашей команды. Он не волшебник, который изменит всё. Как я уже сказал, наше выступление на турнире — проблема тех игроков, кто был здесь, а не тех, кого с нами не было. Я думаю, что с той командой, которая у нас была, мы должны были добиться большего. А это значит, что виноваты все. Проблема не может быть только в тренерах, игроках, менеджерах или ком-то ещё. Дело в том, что мы просто должны были добиться большего.
Мы не думаем, что легко добьёмся большего, добавив нового игрока. Проблема была не в том, что нашему составу не хватило таланта. Дело в том, что мы сыграли неправильно. Это первое, что нам нужно изменить, и тогда у нас будет лучшая команда.
Собираемся ли мы вести более агрессивную погоню за Эмбиидом? Я сам по себе не агрессивный человек, поэтому я не назвал бы это погоней. Нам нужны люди, которые хотят прийти. Его случай, конечно, особый, но я не думаю, что с нашей стороны можно проявлять агрессию в этом вопросе», — приводит слова Диао Eurohoops.
- 28 августа 2023
-
21:00
-
20:47
-
20:18
-
19:19
-
19:05
-
18:46
-
18:27
-
18:22
-
17:48
-
17:38
-
17:32
-
17:17
-
16:47
-
16:28
-
15:57
-
15:41
-
14:29
-
14:14
-
14:04
-
14:02
-
13:43
-
12:59
-
12:37
-
12:16
-
11:11
-
11:07
-
10:25
-
10:19
-
10:15
-
09:54
-
09:46
-
08:00
-
07:49
-
06:35
-
05:53