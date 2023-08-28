Генменеджер сборной Франции высказался об Эмбииде после неудачного выступления на ЧМ

Генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао после провала команды на чемпионате мира — 2023 ответил на вопрос о звёздном центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде, имеющем, помимо американского и камерунского, ещё и французский паспорт.

«Эмбиид? Я не думаю, что это единственный ответ на проблемы нашей команды. Он не волшебник, который изменит всё. Как я уже сказал, наше выступление на турнире — проблема тех игроков, кто был здесь, а не тех, кого с нами не было. Я думаю, что с той командой, которая у нас была, мы должны были добиться большего. А это значит, что виноваты все. Проблема не может быть только в тренерах, игроках, менеджерах или ком-то ещё. Дело в том, что мы просто должны были добиться большего.

Мы не думаем, что легко добьёмся большего, добавив нового игрока. Проблема была не в том, что нашему составу не хватило таланта. Дело в том, что мы сыграли неправильно. Это первое, что нам нужно изменить, и тогда у нас будет лучшая команда.

Собираемся ли мы вести более агрессивную погоню за Эмбиидом? Я сам по себе не агрессивный человек, поэтому я не назвал бы это погоней. Нам нужны люди, которые хотят прийти. Его случай, конечно, особый, но я не думаю, что с нашей стороны можно проявлять агрессию в этом вопросе», — приводит слова Диао Eurohoops.