Уайт: любой команде нужно будет очень постараться, чтобы обыграть «Локо» в новом сезоне

Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт рассказал, какую команду поддерживает на стартовавшем чемпионате мира по баскетболу, а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.
«Слежу ли за чемпионатом мира? Конечно. Болеть буду за сборную США. Была бы команда Ямайки на чемпионате мира – поддерживал бы и их. Ну и, конечно, за сборную Словении тоже буду переживать – там наш тренер. Но сборная США всё-таки номер один в моём списке.
Что могу сказать о Джордане Моргане? Опытный игрок – выступал на очень высоком уровне. Три года назад я с ним вместе играл за УНИКС. Он сильный и мощный атлет, отлично знает, что от него ждут на его позиции. Джордан – профессионал с большой буквы, это отличное приобретение для нашей команды.
С каким соперником больше всего жду встречи в предстоящем сезоне? Со всеми жду встречи с нетерпением. Думаю, что мы должны были выиграть чемпионат в прошлом году. Дали жару, как говорится, не хватило совсем малого для общего успеха. Клуб сохранил состав, мы стали только сильнее. Любой команде нужно будет очень постараться, чтобы обыграть нас в этом году.
Первый матч сезона – с УНИКСом? Игра точно будет интересной. Меня многое связывает с Казанью. Я действительно испытываю самые теплые чувства к этому клубу, к президенту Евгению Богачёву. Но в Казань полетим только за победой. Я играю за «Локо» и сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь нашей команде победить», — приводит слова Уайта сайт краснодарского клуба.
- 28 августа 2023
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