Скариоло: Хуан Нуньес будет руководить игрой сборной Испании ближайшие 10–12 лет

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло высоко оценил игру 19-летнего разыгрывающего Хуана Нуньеса, который заменил в команде опытного Рики Рубио, приостановившего карьеру. В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира с Бразилией (96:78) Нуньес набрал 13 очков, совершил семь подборов и отдал пять результативных передач.
«Все знают моё мнение о Хуане. Мы доверяем ему как одному из важнейших игроков нашей команды в будущем.
Отсутствие Брауна и Рубио даёт ему шанс? Он правильно реагирует, поэтому, вероятно, процесс его развития ускорился. Нет никаких сомнений в том, что в течение следующих 10–12 лет он будет руководить игрой этой команды с желанием совершенствоваться и играть за команду, быть частью неё как командный игрок и быть одним из строителей будущего, которое мы можем построить», — сказал Скариоло на пресс-конференции.
- 28 августа 2023
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