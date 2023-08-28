Дэвид Блатт посетил тренировку сборной Канады — он консультант команды

Бывший главный тренер мужской сборной России Дэвид Блатт побывал на тренировке сборной Канады во время чемпионата мира по баскетболу.

Дэвид Блатт является консультантом сборной Канады. В Сети появилось видео с 64-летним американским специалистом на тренировке команды.

Напомним, в 2019 году Блатту был диагностирован рассеянный склероз.

Сборная Канады выиграла два первых матча группового этапа, одержав разгромные победы над командами Франции (95:65) и Ливана (128:73). Канадцы обеспечили себе выход в следующую стадию и в заключительном матче группового этапа встретятся с Латвией.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.