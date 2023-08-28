Дэвид Блатт посетил тренировку сборной Канады — он консультант команды
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Бывший главный тренер мужской сборной России Дэвид Блатт побывал на тренировке сборной Канады во время чемпионата мира по баскетболу.
Дэвид Блатт является консультантом сборной Канады. В Сети появилось видео с 64-летним американским специалистом на тренировке команды.
Напомним, в 2019 году Блатту был диагностирован рассеянный склероз.
Сборная Канады выиграла два первых матча группового этапа, одержав разгромные победы над командами Франции (95:65) и Ливана (128:73). Канадцы обеспечили себе выход в следующую стадию и в заключительном матче группового этапа встретятся с Латвией.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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