Пол Джордж — о «пузыре» 2020 года: нам обещали комфортные условия, но мы жили в тюрьме

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж раскритиковал «пузырь», организованный Национальной баскетбольной ассоциацией в 2020 году из-за пандемии.
«Пузырь» был тюрьмой, братан. Они разрекламировали нам всё это дерьмо ещё до того, как мы добрались до «пузыря». Нам обещали комфортные условия в парке, Диснейленд, поля для гольфа, пруды для рыбалки и озёра.
Но всё открывалось постепенно. Нам пришлось, чёрт возьми, ждать, пока они медленно начнут открывать всякую фигню, два месяца.
Катались ли мы на американских горках? Нет. По сути, мы просто жили как в тюрьме. Иногда я просто смотрел, как мимо проезжают машины и как люди ходят за территорией, потому что ты не мог пересечь эту границу, иначе тебя отметили бы. Тебе нужно было сидеть в изоляции. Выпустите меня!» — сказал Джордж в своём подкасте.
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