Кеньон Мартин-старший: некоторые матчи НБА тяжело смотреть, потому что нет сопротивления

Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации Кеньон Мартин-сташий раскритиковал современных игроков за слабую игру в защите.

«Некоторые вечера тяжело смотреть, потому что нет никакого сопротивления. Скольким парням в этом году в среднем исполнилось 30 лет? Вроде шести или семи. Это неслыханно, братан. Вы все можете забивать. Но вы все не так уж и хороши, чувак, когда речь идёт о защите», — сказал Мартин в подкасте Пола Джорджа.

Кеньон Мартин-старший начинал профессиональную карьеру в 2000 году, а завершил её в 2015-м. В 2004 году он принял участие в Матче всех звёзд.

Напомним, чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в минувшем сезоне впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс».