Кеньон Мартин-старший: некоторые матчи НБА тяжело смотреть, потому что нет сопротивления
Поделиться
Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации Кеньон Мартин-сташий раскритиковал современных игроков за слабую игру в защите.
«Некоторые вечера тяжело смотреть, потому что нет никакого сопротивления. Скольким парням в этом году в среднем исполнилось 30 лет? Вроде шести или семи. Это неслыханно, братан. Вы все можете забивать. Но вы все не так уж и хороши, чувак, когда речь идёт о защите», — сказал Мартин в подкасте Пола Джорджа.
Кеньон Мартин-старший начинал профессиональную карьеру в 2000 году, а завершил её в 2015-м. В 2004 году он принял участие в Матче всех звёзд.
Напомним, чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в минувшем сезоне впервые в своей истории стал «Денвер Наггетс».
Комментарии
- 29 августа 2023
-
00:43
-
00:25
- 28 августа 2023
-
23:36
-
23:22
-
23:18
-
22:45
-
22:21
-
21:27
-
21:00
-
20:47
-
20:18
-
19:19
-
19:05
-
18:46
-
18:27
-
18:22
-
17:48
-
17:38
-
17:32
-
17:17
-
16:47
-
16:28
-
15:57
-
15:41
-
14:29
-
14:14
-
14:04
-
14:02
-
13:43
-
12:59
-
12:37
-
12:16
-
11:11
-
11:07
-
10:25
Партнерский контент