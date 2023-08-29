Ламар Одом: Коби Брайант приходит ко мне во снах

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), двукратный чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом рассказал о том, что во снах общается с легендарным Коби Брайантом.
«Коби приходил ко мне во сне. За последний месяц он приснился мне примерно четыре раза.
Последний сон был очень ярким. Он сказал мне кое-что, мне этого никогда не забыть. У нас было бросковое соревнование, Коби был хорош. Мы дошли до трёхочковой дуги, правая сторона площадки, тогда он оглянулся на меня и произнёс: «Загробная жизнь – не то, что люди себе представляют».
Я не знал, как это понимать. Он имел в виду, что скучает по своим девчонкам? Его миссия ещё не выполнена? Надо стараться сделать всё как можно скорее, потому что не знаешь, чего ожидать? Мне запали эти его слова», – приводит слова Одома Yahoo Sports.
Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США.
Он погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.
Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:
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