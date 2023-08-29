Опубликован список лучших игроков чемпионата мира по итогам двух туров группового этапа

Издание Hoopshype опубликовало список из 15 лучших игроков чемпионата мира по баскетболу — 2023 после двух туров группового этапа.
Топ-15 лучших игроков после двух туров ЧМ-2023
1. Лука Дончич (Словения).
2. Никола Вучевич (Черногория).
3. Шей Гилджес-Александер (Канада).
4. Карлик Джонс (Южный Судан).
5. Деннис Шрёдер (Германия).
6. Джош Хоукинсон (Япония).
7. Андрес Фелис (Доминиканская Республика).
8. Карл-Энтони Таунс (Доминиканская Республика).
9. Роланд Смитс (Латвия).
10. Остин Ривз (США).
11. Уилли Эрнангомес (Испания).
12. Келли Олиник (Канада).
13. Патрик Миллс (Австралия).
14. Рондэй Холлис-Джефферсон (Иордания).
15. Никола Милутинов (Сербия).
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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