Опубликован список лучших игроков чемпионата мира по итогам двух туров группового этапа

Издание Hoopshype опубликовало список из 15 лучших игроков чемпионата мира по баскетболу — 2023 после двух туров группового этапа.

Топ-15 лучших игроков после двух туров ЧМ-2023

1. Лука Дончич (Словения).

2. Никола Вучевич (Черногория).

3. Шей Гилджес-Александер (Канада).

4. Карлик Джонс (Южный Судан).

5. Деннис Шрёдер (Германия).

6. Джош Хоукинсон (Япония).

7. Андрес Фелис (Доминиканская Республика).

8. Карл-Энтони Таунс (Доминиканская Республика).

9. Роланд Смитс (Латвия).

10. Остин Ривз (США).

11. Уилли Эрнангомес (Испания).

12. Келли Олиник (Канада).

13. Патрик Миллс (Австралия).

14. Рондэй Холлис-Джефферсон (Иордания).

15. Никола Милутинов (Сербия).

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.