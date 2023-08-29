Блатт высказался о своей работе консультантом в сборной Канады

Консультант сборной Канады по баскетболу Дэвид Блатт высказался по поводу своей новой работы.

«Успех сборной Канады? Это не мой труд. Я просто часть великой организации, и я очень рад быть частью того, чего мы пытаемся достичь с помощью канадского баскетбола. Мы хотим вновь стать командой самого высокого уровня в ФИБА, хорошо выступать на всех международных соревнованиях, в которых мы принимаем участие, в частности на чемпионате мира, и, конечно же, впервые за 25 лет попасть на Олимпийские игры.

В свое время Роуэн Барретт, который был моим коллегой и другом на протяжении многих лет, предложил мне стать главным тренером сборной Канады. В то время мы обсуждали этот вопрос, но я попросил снять меня с рассмотрения, поскольку у меня было диагностировано определённое заболевание. Дальше этого дело не пошло. Но в силу наших давних отношений и дружбы Роланд спросил меня, не хочу ли я поработать с канадским баскетболом по другой специальности, в качестве консультанта. Я счастлив и горд, что сделал это», — приводит слова Блатта Eutohoops.