Блатт высказался о своей работе консультантом в сборной Канады

Консультант сборной Канады по баскетболу Дэвид Блатт высказался по поводу своей новой работы.
«Успех сборной Канады? Это не мой труд. Я просто часть великой организации, и я очень рад быть частью того, чего мы пытаемся достичь с помощью канадского баскетбола. Мы хотим вновь стать командой самого высокого уровня в ФИБА, хорошо выступать на всех международных соревнованиях, в которых мы принимаем участие, в частности на чемпионате мира, и, конечно же, впервые за 25 лет попасть на Олимпийские игры.
В свое время Роуэн Барретт, который был моим коллегой и другом на протяжении многих лет, предложил мне стать главным тренером сборной Канады. В то время мы обсуждали этот вопрос, но я попросил снять меня с рассмотрения, поскольку у меня было диагностировано определённое заболевание. Дальше этого дело не пошло. Но в силу наших давних отношений и дружбы Роланд спросил меня, не хочу ли я поработать с канадским баскетболом по другой специальности, в качестве консультанта. Я счастлив и горд, что сделал это», — приводит слова Блатта Eutohoops.
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