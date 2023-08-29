Фанаты «Портленда» ответили, изменилось ли их отношение к Лилларду после запроса на обмен

Портал The Athletic провёл опрос среди 1600 болельщиков «Портленд Трэйл Блэйзерс», чтобы выяснить, изменилось ли их мнение о лидере команды Дэмьене Лилларде после того, как он запросил обмен в «Майами Хит».

В общей сложности 62,6% фанатов «Блэйзерс» заявили, что их мнение о Лилларде не изменилось после требований о продаже. Всего 31,5% болельщиков заявили, что теперь Лиллард им нравится меньше, чем раньше, и лишь небольшое количество респондентов заявили, что больше не являются поклонниками защитника «Портленда».

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.