Близнюк — о предсезонных турнирах: интересно сыграть с командами Евролиги и Еврокубка

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Владислав Близнюк рассказал об отношении к проходящему чемпионату мира по баскетболу, а также поделился ожиданиями от участия в предсезонных турнирах.

«За кем буду следить на чемпионате мира? Буду болеть за Словению – и не только потому, что там наш тренер. Лука Дончич – это один из тех, чья игра действительно впечатляет. Много хороших команд принимает участие в чемпионате. Те же французы, например — хотя они очень удивили своим вылетом из основной сетки. А ещё, конечно, сборные США и Канады. Обязательно постараюсь посмотреть некоторые матчи, но болеть всё-таки буду за Александра Секулича.

Чего жду от предсезонных турниров? Главное, что во всех примут участие команды высокого уровня из Единой лиги ВТБ. Понять своё состояние, сделать какие-то предварительные оценки – принципиально важно. Ну и против соперников из Евролиги и Еврокубка сыграть тоже будет интересно.

Какие личные задачи ставлю на сезон? Буду просто стараться выполнять все установки тренеров, всё, что они будут требовать. Тут у всех задача такая, потому что парни понимают: цель у команды одна – стать чемпионами», — приводит слова Близнюка сайт краснодарского клуба.