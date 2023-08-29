Близнюк — о предсезонных турнирах: интересно сыграть с командами Евролиги и Еврокубка

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Владислав Близнюк рассказал об отношении к проходящему чемпионату мира по баскетболу, а также поделился ожиданиями от участия в предсезонных турнирах.
«За кем буду следить на чемпионате мира? Буду болеть за Словению – и не только потому, что там наш тренер. Лука Дончич – это один из тех, чья игра действительно впечатляет. Много хороших команд принимает участие в чемпионате. Те же французы, например — хотя они очень удивили своим вылетом из основной сетки. А ещё, конечно, сборные США и Канады. Обязательно постараюсь посмотреть некоторые матчи, но болеть всё-таки буду за Александра Секулича.
Чего жду от предсезонных турниров? Главное, что во всех примут участие команды высокого уровня из Единой лиги ВТБ. Понять своё состояние, сделать какие-то предварительные оценки – принципиально важно. Ну и против соперников из Евролиги и Еврокубка сыграть тоже будет интересно.
Какие личные задачи ставлю на сезон? Буду просто стараться выполнять все установки тренеров, всё, что они будут требовать. Тут у всех задача такая, потому что парни понимают: цель у команды одна – стать чемпионами», — приводит слова Близнюка сайт краснодарского клуба.
- 29 августа 2023
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